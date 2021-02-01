Салехард, 1 февраля 2021, 11:56 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждёно 65 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 63 случая.
Основные очаги заражения на 1 февраля в ЯНАО: Новый Уренгой — 17; Пуровский район — 12; Салехард — 7.
Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 1 февраля 35 680 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 31 868 человек, 379 пациентов с COVID-19.