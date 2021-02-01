Йошкар-Ола, , 11:54 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 1 февраля выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 43 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 10 706 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 9348 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 27 человек. 156 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев от COVID-19 не регистрировалось, накануне скончались двое жителей республики среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1202 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 259 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 695 человек, из них у 690 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 24 пациента, при этом госпитализированы также 24 жителя Марий Эл.