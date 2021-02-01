Посёлок Акбулак, Оренбургская область, , 11:54 — REGNUM В Оренбургской области в районе поселка Акбулак задержан грузовик, который следовал в Казахстан с крупной партией средств индивидуальной защиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

В автомобиле находилось 448 фильтрующих противогазов «Бриз-3301(ППФ) А1В1Е1». Установлено, что фирма-отправитель товара лицензии и разрешительных документов на вывоз из России противогазов не имеет.

Данное средство индивидуальной защиты входит в Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль. Вывоз противогазов за пределы России должен осуществляться по лицензии ФСТЭК РФ.

В отношении отправителя противогазов возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП России («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации»). Нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией товара.

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