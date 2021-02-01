Майкоп, , 11:49 — REGNUM В Адыгее получил срок житель Краснодара, обвиненный в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Аферист обещал за 2 млн рублей помочь избежать уголовного преследования семейной паре, сообщили 1 февраля в пресс-службе прокуратуры по республике.

Мужчину задержали 2 июля 2020 года при получении «благодарности», которую он якобы собирался передать должностному лицу следственного управления, который мог решить вопрос о прекращении уголовного дела в отношении своего знакомого и его супруги. На самом деле отдавать деньги он не планировал, и такой возможности помочь подследственным у него ен было.

Задержание проходило в рамках оперативного мероприятия под контролем правоохранителей. Сразу после передачи денег злоумышленник сам попал под статью. Ему дали по решению суда три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.