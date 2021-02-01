Рязань, , 12:25 — REGNUM 107 новых носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 1 февраля — на три меньше, чем сутками ранее. Общее количество подтверждённых заражений превысило 22 тысячи, справились с болезнью свыше 20 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Всего в Рязанской области коронавирусом заразились 22 тыс. 9 жителей. За минувшие сутки выписан после лечения 81 пациент, всего выздоровели 20 тыс. 52 человека.

Показатель заболеваемости в регионе составляет 1968,93 на 100 тысяч населения, что ниже общероссийского — 2634,39 на 100 тыс. населения.