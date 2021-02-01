Сеул, , 11:56 — REGNUM На военных базах США в Южной Корее продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус выявлен у 12 военнослужащих и одного члена семьи, прибывших в Южную Корею в промежутке с 15 по 29 января. В настоящее время все заражённые изолированы и находятся на лечении в медицинских учреждениях на авиабазе в Осане и базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке.

В общей сложности на базах США, расположенных на территории Южной Кореи, увеличилось до 695.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 305 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 78 508.

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