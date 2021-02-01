Саранск, , 11:44 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мужчина 1960 года рождения поступил в Республиканскую клиническую больницу им. С.В. Каткова с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. В числе сопутствующих патологий — ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 139 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля в регионе выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне были выявлены 76 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 16 117 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2390 человек.

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