Южно-Сахалинск, , 11:42 — REGNUM Депутат Томаринского городского округа Сергей Булатов, который оказался в центре скандала после опубликованного им же в TikTok видео, на котором он поёт нецензурную песню в присутствии детей, вышел из КПРФ.

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Региональное руководство партии после скандала с депутатом поручило местному отделению разобраться и взять с Булатова объяснения. При этом в партии пригрозили, что за подобные публичные действия провинившегося могут исключить из КПРФ. Булатов вместо предоставления объяснений колегам по партии написал заявление о выходе их КПРФ.

«Не могу сказать, что решение в отношении него однозначно подразумевало бы исключение из партии, все-таки многое бы зависело от его объяснений, отношения. Могло все ограничиться дисциплинарными мерами», — цитирует первого секретаря сахалинского обкома партии Павла Ашихмина ИА Sakh.com.

Сейчас стоит вопрос о дальнейшей работе Булатова в качестве депутата Томаринского городского округа от КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, к скандалу с депутатом-матерщинником подключился даже сахалинский Центр управления регионом. В своём официальном телеграм-канале ЦУР разместил сообщение, в котором осудил поведение депутата и призвал правоохранителей разобраться в ситуации.