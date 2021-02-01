Ульяновск, , 11:42 — REGNUM В Ульяновской области выявлено ещё 179 носителей коронавируса, новых летальных исходов нет. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 1 февраля, в Ульяновской области с начала пандемии официально подтверждено 43 958 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 179.

Вылечились 40 304 человека, из них за последние сутки победили болезнь 167 пациентов. Доля выздоровевших в регионе составила 91,7%.

Новых летальных исходов нет. Напомним, всего в Ульяновской области от COVID-19 скончались 625 пациентов.

Отметим, что с января 2021 года в Ульяновской области заработал мобильный центр здоровья, сотрудники которого проводят скрининговое обследование, в том числе экспресс-тестирование состояния сердечно-сосудистой системы, оценку показателей функций дыхательной системы. 28 января обследование прошли 87 жителей села Большие ключищи Ульяновского района.