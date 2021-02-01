Москва, , 11:40 — REGNUM Происходящие протесты заставляют обратиться к молодежной политике и ее принципам. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

«Анализ протестов показывает, что ядро протестов — молодежь в возрасте 28−29 лет. Доля детей минимальна. Отсюда и фокус внимания к молодежной политике:

1. Расходы федерального бюджета на молодежную политику в 2021 году примерно на 12% ниже, чем в бюджете 2020 года. Правительство постепенно переходит от формата позитивно-патриотической повестки к принципу «лишь бы не протестовали». Это требует других статей расходов.

2. Доля молодежи в России снижается. В 2010 году молодежь составляла 24%, а в 2019 году — 16,5% населения страны.

3. В 2020 году был повышен «молодежный возраст» до 35 лет. В отличие от повышения пенсионного возраста здесь социального негатива нет. Повышение молодежного возраста дает право большему числу россиян пользоваться мерами социальной поддержки, однако динамика сокращения численности молодежи — очевидна.

4. В России нет «молодежного бугра», а это ключевой фактор успеха протестных акций и революций.

Дмитрий Михайличенко 5. Доля молодежи, стремящаяся уехать за рубеж на постоянное место жительства (особенно среди студенчества Москвы и Петербурга), очень высока. Нынешние акции протеста только усиливают эту интенцию образованной молодежи. Это долгосрочный риск для российского общества. Риск деградации интеллектуального потенциала и гражданского участия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего 1% молодёжи в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО) имеет высшее образование, средний показатель по российским регионам — 27%. Об этом говорится в исследовании Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала Высшей школы экономики.

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