Пермь, , 11:39 — REGNUM В Пермском крае за сутки скончались 14 носителей коронавируса: 11 человек — от коронавирусной инфекции, трое — от сопутствующих заболеваний, сообщает 1 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе умерли 2520 человек, чей тест на коронавирус оказался положительным. В 1453 случаях причиной летального исхода назван COVID-19, а в 1067 случаях — сопутствующие заболевания.

Напомним, в Прикамье выявлено в общей сложности более 40 тысяч носителей коронавируса. Излечились от коронавирусной инфекции 33 045 человек. Свободно более 50% коечного фонда, развернутого для лечения пациентов с COVID-19.

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