Курган, , 11:36 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом. Из них 28 зарегистрировано в Кургане, сообщает 1 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 95 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 1 февраля выявлено 15 423 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 13 494 человека, 219 пациентов с COVID-19 скончались (на шесть человек более, чем днём ранее).