Москва, , 11:35 — REGNUM Ростуризм готовит третий этап акции с кешбэком за поездки по Российской Федерации. Об этом говорится в рассылке ведомства туроператорам по внутреннему туризму, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Пляж в Гурзуфе. Крым Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Для участия в программе туроператорам рекомендовано подготовить «предложения на 23 февраля и 8 марта». «Срок оказания туристской услуги — с момента старта программы до 20 июня 2021 года», — уточняется в письме Ростуризма.

На основании этой информации туроператоры сделали вывод, что третий этап акции с кешбэком за туры по России стартует 23 февраля и продлится до 20 июня. Условия третьего этапа акции остаются такими же, как и на втором этапе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральное агентство по туризму подвело итоги программы кешбэка за туры по России в 2020 году.

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