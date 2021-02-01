Нижний Новгород, , 11:34 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 1 февраля исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 162 111 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 222 теста на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 4955 нижегородцев.

По сравнению с объёмом тестирования в ноябре, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2020 года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2130 человек.

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