Псков, , 11:51 — REGNUM В Псковской области за прошедшие сутки выявили 115 новых носителей коронавируса, что на 50 человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 1 февраля сообщили в региональной администрации.

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Всего с начала пандемии в регионе выявлено 29 608 инфицированных, из них 17 638 выздоровели, в том числе 168 — за последние сутки. Умерли от ковида 135 человек, в том числе в последний день января было зарегистрировано еще три летальных исхода от COVID-19.

Кроме того за прошедшие выходные в регионе был снят с контроля Роспотребнадзора ещё один очаг — Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

«Всего в Псковской области остаётся действующим один очаг в отделении временного пребывания в Дедовичской районной больнице», — говорится в сообщении.

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