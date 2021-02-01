Москва, 1 февраля 2021, 11:33 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 2037 носителей коронавируса, сообщает 1 февраля оперативный штаб столицы.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»
За сутки в Москве выздоровели 4883 пациента, госпитализированы 715 человек, скончался 61 пациент.
В оперативном штабе рекомендовали при симптомах ОРВИ оставаться дома и вызвать врача, не рискуя жизнью и здоровьем.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 437 пациентов.