Варшава, , 11:33 — REGNUM Задержанную поставку вакцин от COVID-19 Moderna в размере 42 тысяч доз доставили в Польшу. Об этом, как передает Polskie Radio 24, сообщил 31 января глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

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Дворчик также отметил, что что 1 февраля в Польше ожидают и поставку 321 тыс. вакцин от производителя Pfizer, которая также была задержана производителем в связи с модификацией своего завода в Бельгии.

Глава канцелярии польского премьер-министра отметил, что в процессе вакцинации учтены задержки со стороны производителей, и это должно лишь незначительно отразиться на скорости проводимых мероприятий.

«Вакцинация группы пожилых людей идет в рамках изначально запланированных сроков. Единственное — из-за задержек нам пришлось продлить по времени вакцинацию медицинских работников, которые все еще получают вторые дозы прививок», — подчеркнул Дворчик.

Он также напомнил, что до 10 февраля в республике ожидают и поставку вакцин AstraZeneca, которая была разрешена на рынке ЕС на прошлой неделе.