Пермь, , 11:33 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 284 случая заражения коронавирусом. Суточный прирост составляет 0,7%, сообщает 1 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В больницах лечение получают 66 человек, дома под меднаблюдением находятся 218 человек. Среди носителей коронавируса, выявленных за последний день, числится десять детей.

Добавим, сутками ранее (на 31 января) было выявлено 286 фактов заражения.

С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 40 085 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в больнице пребывает 1364 пациента с COVID-19, из них 71 подключен к аппаратам ИВЛ.

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