Чебоксары, , 11:33 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 практически сравнялось с количеством вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 88 и 84. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 1 февраля, в Чувашии всего подтверждено 19 553 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 86.

Вылечились 17 622 человек, доля выздоровевших составила 91,12%. Из них за последние сутки выписаны 84 пациента. В настоящее время в республике насчитывается 1043 активно больных COVID-19.

Кроме того, в Чувашии умерли ещё 12 пациентов с коронавирусом. Всего в республике от COVID-19скончались 888 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашию 31 января пришло более 6 тыс. доз вакцины от COVID-19, всего получено 11 794 дозы вакцины от COVID-19 «с двумя компонентами». 1 февраля в республике началась плановая иммунизация граждан, которые записались на прививку. По последним данным, иммунизацию прошли почти 4,4 тыс. человек.