Москва, , 11:34 — REGNUM На территории Москвы и Московской области из-за гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это 1 февраля следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что период предупреждения из-за гололедицы, как для столицы России, так и для Подмосковья, действителен до 22:00 мск 2 февраля.

Также указывается, что в ночь на 2 февраля в Московской области ожидается метель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории России с 4 февраля установится аномально теплая погода.