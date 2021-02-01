Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки жертвами коронавируса стали 15 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 февраля.

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От осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались шесть женщин в возрасте от 58 до 83 лет и девять мужчин в возрасте от 58 до 84 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 2 тыс. 655 человек.

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