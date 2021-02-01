Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM В Петербурге за последние сутки вновь выросла суточная смертность от COVID-19. Об этом сообщает 1 февраля федеральный оперативный штаб.

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За последние сутки в городе от этой болезни скончались 53 человека, что на шесть летальных случаев больше, чем днем ранее. Это также второй результат по суточной смертности среди регионов России, первое место в этот раз занимает Москва.

Всего в Петербурге за время пандемии в официальную статистику смертности от COVID-19 внесли 9786 человек. Однако число тех, для кого ковид стал сопутствующей причиной смерти, еще больше.

Добавим, в России за сутки подтвердили еще 437 летальных исходов, их общее число достигло 73 619.

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