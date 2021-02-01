Москва, , 11:32 — REGNUM В России с 1 марта 2021 году на 3,8% могут вырасти розничные цены на автомобили немецкого бренда BMW. Об этом 1 февраля сообщает портал «Цена Авто» со ссылкой на компанию BMW Group Россия.

Отмечается, что подорожают машины, выпущенные с 1 марта текущего года. А вот те автомобили, за которые уже была совершена предоплата и подтверждены клиентские заказы, будут отпущены по прежней цене. Кроме того, подорожание не коснется купе и кабриолетов BMW 8 серии, а также BMW 8 серии Gran Coupe.

Так, входящие в рейтинг самых продаваемых автомобилей немецких марок на российском авторынке модели BMW X5 и BMW 5-Серии будет продаваться по цене от 5 680 000 рублей и от 4 020 000 рублей соответственно.

Ранее стало известно, что в 2020 год стоимость автомобилей BMW в России выросла в среднем по модельному ряду на 18,6%.

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