Волгоград, , 12:14 — REGNUM В Волгоградской области 1 февраля подтверждено 237 случаев заражения коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 225 пациентов, шесть человек скончались.

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В стационарах находятся 3784 взрослых и 50 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1379 пациентов. Всего в Волгоградской области выявлено 43 тыс. 589 носителей инфекции, выздоровели 41 тыс. 596 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов. Всего в регионе от осложнений после коронавируса скончались 614 пациентов.