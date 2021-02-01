Нижний Новгород, , 11:23 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 1 февраля выявили 468 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 464 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 84 904 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние три дня, включая выходные, выписаны 1476 человек, всего выздоровели с начала пандемии 77 102 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 12 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2130 человек. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 5806 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3,4 тыс. коек, 832 койко-места оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 0,99. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда снизился, на 1 февраля остаются свободными 25% коек.