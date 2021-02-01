Москва, , 11:33 — REGNUM Противопожарные зоны спасения можно оборудовать на крышах новостроек, в которых больше девяти этажей. Об этом говорится в проекте стратегии развития строительной отрасли до 2035 года, пишет 1 февраля газета «Известия».

«Предполагается ввести правило оборудования всех новостроек выше 28 м специальными противопожарными зонами спасения на плоских кровлях», — рассказал изданию зампредседателя комитета по инженерным системам НОСТРОЙ, доцент МГСУ Алексей Бусахин и пояснил, что такая возможность появится при условии развития летательной пожарной техники, в том числе вертолётов и квадрокоптеров.

Пожарные машины оборудованы лестницами, рассчитанными на девять этажей. При этом если пожар охватывает нижние этажи, людям приходится двигаться в сторону крыши. На крыше можно оборудовать незадымляемое пространство, кровлю покрыть несгораемыми материалами, добавил он.