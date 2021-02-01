Уфа, , 11:37 — REGNUM Обыски прошли в здании министерства строительства и архитектуры Башкирии. Об этом 1 февраля сообщила директор департамента информационного сопровождения аппарата правительства региона Ольга Красноногова.

По ее словам, стражи порядка наведались в кабинет министра этого ведомства Рамзиля Кучарбаева: обыски прошли по делу о возведении в 2017 году очистных сооружений в г. Кумертау.

«В тот момент Рамзиль Кучарбаев занимал должность начальника Управления капитального строительства, а главой региона был Рустэм Хамитов», — сообщила она.

Сообщается, что Хамитов стал министром строительства и архитектуры региона в конце 2020 года.

По информации некоторых СМИ, Кучарбаев задержан.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс главу минздрава Приангарья отправили под домашний арест