Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 372 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 февраля. Днём ранее было установлено 374 случая COVID-19.

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Новые случаи заражения SARS-CoV-2 подтверждены в 50 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (142), а также Батайске, Гукове, Новошахтинске, Таганроге и Азовском районе (по 11). Около трети заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 3% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 64 тыс. 67 человек.

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