Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM В Петербурге примерно на 15% сократилось суточное количество новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в понедельник, 1 февраля, федеральный оперативный штаб.

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За последние сутки в городе на Неве выявили 1842 новых случая заражения, что на 318 меньше, чем днем ранее. Это также второй результат среди регионов России — после Москвы.

Всего в Северной столице за время пандемии заразились 335 958 граждан, сообщает официальная статистика. Напомним, в реальности, как полагают власти, в Петербурге COVID-19 уже переболели около 1,5 млн человек.

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Выздоровели 231 759 человек из «официально» заболевших, включая 1273 выписанных за последние сутки.

Добавим, в России за сутки было выявлено еще 17 648 случаев заражения, их общее число достигло 3 868 087.

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