Екатеринбург, 1 февраля 2021, 11:20 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) открыли новый пункт тестирования на наличие коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области.
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Это уже второй пункт тестирования в авиаучреждении. Пропускная способность новой точки составляет 400 человек в сутки, как и у первого пункта.
«Сдать анализ можно на первом этаже терминала «B» круглосуточно и без выходных», — уточнили в штабе.
Результаты тестов предоставляются в течение 24 часов после сдачи анализов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области начали вакцинацию от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона».
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