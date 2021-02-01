Джакарта, , 11:18 — REGNUM В Индонезии выявлено 175 095 активных случаев COVID-19, сообщает Kompas.

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По данным Worldometer, в Индонезии выявлен один из самых высоких показателей активных случаев COVID-19 в Азии.

Для сравнения в Индии выявлено 169 208 активных случаев COVID-19, в Иране — 149 989 активных случаев, в Ливане — 117 093 активных случая, в Турции — 89 055 активных случаев и в Израиле — 65 898 активных случаев.

По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии зарегистрирован 1 078 314 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства здравоохранения Индонезии, 493 133 медицинских работников в 92 районах Индонезии получили вакцину против коронавируса.

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