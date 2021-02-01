Афины , , 11:19 — REGNUM Учащиеся старших классов в Греции вновь вернулись в школы 1 февраля, сообщает AMNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Школы были закрыты в течение нескольких недель из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничений в области здравоохранения. Решение о возобновлении работы школ было принято после соответствующего предложения экспертного комитета минздрава.

Исключение составляют средние школы в так называемых «красных» районах, в районах с тяжелым эпидемиологическим бременем, где продолжается дистанционное обучение.

Открытие школ сопровождается мерами по охране здоровья от распространения коронавируса: обязательным использованием маски в помещении и на открытом воздухе, применением антисептиков и регулярным проветриванием помещений.