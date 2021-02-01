Москва, , 11:16 — REGNUM В эти минуты в Москве проходит церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым, передаёт 1 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Прощание с Василием Лановым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Траурная церемония проходит в Театре им. Вахтангова, гроб установлен на сцене. Проститься с актёром пришли министр обороны РФ Сергей Шойгу и замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Народный артист СССР Василий Лановой будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Самарской области Дмитрий Азаров поддержал идею присвоения одной из улиц Самары имени Василия Ланового. По словам Азарова, сначала нужно узнать мнение жителей города, ведь эти изменения могут затронуть их интересы, а также создать некоторые неудобства, касающиеся многих сфер их жизни.

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