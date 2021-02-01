Хабаровск, , 11:20 — REGNUM В Хабаровске возобновляют операции по трансплантации почек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Отмечается, что регулярные пересадки почек в больницах региона не делают последние 16 лет. Нуждающиеся пациенты направляются в клиники Сибири. И вот теперь появилась возможность для таких донорских операций.

Операции будут проводить в 1-й и во 2-й краевых больницах Хабаровска. Медики прошли обучение, необходимое оборудование закуплено и скоро прибудет в регион.

Более 400 пациентов в крае нуждаются в пересадке почки. Первые операции планируют начать делать летом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в 2020 году специалисты центра трансплантации органов и тканей человека клинической больницы №1 провели операции по пересадке печени.