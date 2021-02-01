Пермь, , 11:14 — REGNUM В Пермском крае по состоянию на 1 февраля первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 8482 жителя Прикамья, вторым — 1851, сообщает краевой минздрав.

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Напомним, массовая вакцинация населения стартовала с 18 января 2021 года. За неделю (25−31 января) вакцинирован 2401 человек.

На сегодняшний день использовано более 60% из доставленного в Прикамье препарата (13 942 доз). В минздраве подчеркнули, что интенсивность вакцинации напрямую связана с объемом поставок вакцины, поступающей в регионы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января прививки от коронавирусной инфекции делали в четырех медучрежениях, сейчас — в более чем 20, перечень прививочных пунктов планируют увеличить до 49.

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