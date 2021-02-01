Иркутск, , 11:13 — REGNUM В Иркутской области, где ежедневно про продолжают выявлять более 200 новых носителей коронавируса, к плановому оказанию медицинской помощи вернули ещё несколько медицинских учреждений. Подробности по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщает сегодня, 1 февраля, пресс-служба областного правительства.

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«Областной гериатрический центр открывается для оказания помощи пациентам преклонного возраста. В Иркутске начали работать в обычном режиме городские больницы №5 и №6, медсанчасть ИАПО. В Ангарске вернулся к обычному режиму работы перинатальный центр», — пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

По данным на 1 февраля, в условиях стационара лечение проходят 1870 жителей Иркутской области. С симптомами внебольничной пневмонии заболевание протекает у 6,2% пациентов, у 87,2% человек наблюдается клиника ОРВИ, бессимптомное течение — у 6,6% заболевших. Наблюдается снижение случаев внебольничных пневмоний.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1669 человек, причём 23 из них погибли только за выходные дни (30−31 января).

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