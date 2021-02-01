Иерусалим, , 11:21 — REGNUM Министерство здравоохранения Израиля опубликовало 31 января подробные данные по ситуации с коронавирусом в арабо-израильской общине, передает Jerusalem Post.

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Согласно этим данным, около 59% арабских жителей Израиля в возрасте старше 60 лет уже вакцинированы; в общей сложности привиты 18% членов общины. В численном выражении это означает, что прививку от COVID-19 получили около 229 466 израильских арабов.

Министерство здравоохранения Израиля создало более 80 прививочных станций и более 28 мобильных станций для обеспечения вакцинации населения.