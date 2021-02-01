Элиста, , 11:11 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом 1 февраля сообщает региональный оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, в Калмыкии достигло 256 человек.

Напомним, что в республике зарегистрировано 17 тыс. 567 случаев заражения коронавирусом. 88% носителей инфекции выписаны с выздоровлением.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии скончались ещё четыре пациента с COVID-19