Черкесск, , 11:11 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вновь разрешена работа развлекательных учреждений и предприятий общепита в ночное время. Отменяется обязательная отправка на удаленный режим работы сотрудников ряда предприятий и организаций. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов по итогам состоявшегося заседания оперативного штаба.

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Он отметил, что послабления в ограничительных мероприятиях стали возможны благодаря стабилизации и даже некоторому улучшению ситуации с коронавирусом в Карачаево-Черкесии.

«Оперативный штаб КЧР принял ряд решений о снятии ограничений на работу организаций общественного питания и организаций отдыха досуга в ночное время. Также снимаются ограничения на посещение культурных, выставочных и зрелищных мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек и т.п.); детских игровых комнат, детских развлекательных центров; кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных и спортивных мероприятий», — написал Темрезов в своем Instagram.

При этом он уточнил, что заполняемость залов не должна превышать 50% от всех имеющихся мест, а граждане должны в обязательном порядке соблюдать нормы, предписанные Роспотребнадзором.

Возвращаются к работе в штатном режиме учреждения и организации, которые ранее были отправлены на «удаленку».

"Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестаёт быть обязательным и носит рекомендательный характер на усмотрение руководителя», — отметил глава республики.

Как сообщил федеральный оперативный штаб, в Карачаево-Черкесии на 1 февраля численность носителей коронавируса достигла 17 637 человек. Суточный прирост новых подтвержденных случаев заражения за прошедшие сутки составил 67. Выздоровели за все время 15 916 человек, в том числе 49 — за прошедший день. Скончались 53 пациента.