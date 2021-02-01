Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM В Ленинградской области за истекшие сутки выявили 216 новых носителей коронавируса, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. В то же время в регионе зарегистрировали еще пять смертей от COVID-19. Об этом 1 февраля сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Таким образом с начала пандемии в Ленобласти выявлено 30 917 инфицированных, из них на данный момент 27 987 человек выздоровели, в том числе 167 — за последние сутки.

Умерли от ковида в Ленинградской области 432 человека, в том числе пять летальных исходов зарегистрировали 31 января. Это вдвое меньше, чем сутками ранее.

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