Иркутск, , 11:06 — REGNUM Власти Иркутской области выяснили, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 имеют уже 25,9% жителей региона. Как сообщает пресс-служба правительства региона, такие данные сегодня, 1 февраля, обнародовали в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Напомним, 24 декабря 2020 г. отмечалось, что коллективный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 появился у 25,4% жителей Приангарья.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на 1 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 48 931 человек (+525 за выходные дни). Госпитализированы 1870 пациентов (-67 за выходные дни).

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