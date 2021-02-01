Элиста, , 11:03 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 73 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 1 февраля. Накануне положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 70 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

В настоящее время лечение в стационарах получают 746 ковид-пациентов, из них 174 человека находятся в госпиталях для долечивания. Число тяжелобольных пациентов увеличилось до 30. На самоизоляции остаются 4 тыс. 167 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии установлено 17 тыс. 567 случаев COVID-19. Победили коронавирус 15 тыс. 469 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии выявили ещё 149 носителей коронавируса