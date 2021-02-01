Кызыл, , 10:58 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 5 без симптомов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Новые носители зарегистрированы в Кызыле, а также на территориях Каа-Хемского, Тандинского и Кызылского районов. Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 622 случая заражения.

Общее число выявленных случаев за время пандемии, по данным портала Стопкоронавирус. рф, достигло 15 403. 14 225 человек к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 37 человек. На ИВЛ находится 1 пациент, на НИВЛ — 6. За последние сутки госпитализировано 7 человек. Свободный коечный фонд составил 44%», — отметили в штабе.