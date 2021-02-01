Белгород, , 11:18 — REGNUM В состав Черноморского флота вошёл малый ракетный корабль «Грайворон», получивший своё имя в честь самого западного города Белгородской области. В торжественной церемонии в Севастополе принимала участие делегация Грайворонского городского округа, сообщила ИА REGNUM 1 февраля пресс-служба правительства региона.

Своё название малый ракетный корабль получил по инициативе уроженца грайворонского села Гора-Подол, контр-адмирала, руководителя департамента Министерства обороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Андрея Вернигора. Торжественная церемония поднятия флага на корабле прошла в Севастополе 30 января, гостями на празднике была и делегация Грайворонского городского округа. Между белгородским городом и командованием Черноморского флота было подписано Соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

Малый ракетный корабль «Грайворон» был заложен в 2015 году. Он оснащён современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.