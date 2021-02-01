Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону благоустроили зону, которая открыта для пешеходов по мосту-дублёру на улице Малиновского. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Для удобства передвижения ростовчан по мосту было принято решение заасфальтировать пешеходную дорожку, соединяющую остановку «Хлебозавод» и остановку «Ростов-Западный». Кроме того, пешеходную часть в местах проезда строительной техники проложили плитами», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM сообщало, что пешеходная зона обустроена по мосту-дублёру, который могут открыть для пассажирского транспорта в конце апреля 2021 года. Донской губернатор Василий Голубев ранее не исключил такую возможность в случае более оперативного переноса электросетей.

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