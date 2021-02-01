Душанбе, , 10:56 — REGNUM По итогам 2020 года в Таджикистане зарегистрировали 41 693 смерти, что на 26% больше, чем в 2019 году. Об этом 1 февраля заявила журналистам начальник управления регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) министерства юстиции Саодат Сироджзода.

По её словам, в 2020 году в Таджикистане число новорожденных увеличилось на 2,8%, до 239 946. Сироджзода отметила также снижение количества бракоразводных процессов.

В 2020 году число расторжений браков составило 10 536, что на 15% меньше, чем в 2019 году. Кроме того, за год зарегистрировано 192 брака с иностранными гражданами, или 0,2% от общего числа браков.

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