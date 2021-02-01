Иркутск, , 10:55 — REGNUM Любопытные данные обнародовал Роспотребнадзор Иркутской области по динамике острых отравлений химической этиологии. В 2020-м году в регионе произошло 2724 таких случаев, что на 27% ниже (в сравнении с 2019 годом), однако их основными причинами стало употребление лекарственных препаратов (738 случаев (27%). Спиртосодержащей продукцией отравились 662 раз (24,3%).

«Отравления другими мониторируемыми видами составили 40,6% (1105 случаев)», — пояснили в надзорном ведомстве.

Там же пояснили, что чаще всего отравление наступало после приёма противосудорожных, седативных, снотворных и противопаркинсонических средств. (19,4%, 143 случая.) На долю отравлений психотропными веществами пришлось 13,8% (102 случая). Отравления диуретиками и другими неуточнёнными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами составили 34% (251 случаев).