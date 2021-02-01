Орск, Оренбургская область, , 10:54 — REGNUM Причиной аварийной остановки поезда сообщением Москва-Орск на перегоне Платовка-Переволоцкая Южно-Уральской железной дороги стала неисправность тепловоза. Такой вывод сделал Уральская транспортная прокуратура по итогам проверки.

Напомним, вечером 19 декабря 2020 года пассажирский поезд внепланово сделал остановку. В Орск состав прибыл с опозданием на 1 час 14 минут.

Установлено, что работники Сервисного локомотивного депо Орска (ООО «СТМ-Сервис») не в полном объеме выполнили работы по текущему ремонту дизеля локомотива.

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