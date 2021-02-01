Москва, , 10:53 — REGNUM Мошенники используют несколько видов схем, пытаясь обмануть граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции. Один из видов — продажа несуществующих товаров и услуг, сообщает 1 февраля пресс-служба Роспотребнадзора.

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Так, злоумышленники предлагают купить через интернет специальные очистители воздуха, защитные средства, пищевые добавки и лекарства, якобы помогающие от COVID-19.

«Будьте бдительны! Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить «волшебный прибор» или «чудо-таблетку», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Также мошенники обещают бесплатные тестирования на коронавирус, вакцинацию или дезинфекцию квартиры. Они могут пообещать «господдержку», «компенсацию ущерба от вируса» или даже сведения, позволяющие «избавиться от возбудителя вируса с помощью фена».

Попытки обмана граждан связаны также с лжеблаготворительными акциями и ложными предложениями о работе. Во всех подозрительных случаях в ведомстве призвали тщательно проверять информацию и ссылки, по которым предлагается перейти в интернете.

Доверять стоит только официальным сайтам Минздрава и правительства РФ, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и порталу госуслуг, напомнили в Роспотребнадзоре.