Горно-Алтайск, , 10:52 — REGNUM В Республике Алтай отменено ограничение по времени работы для предприятий общественного питания. Как сообщил ИА REGNUM пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, решение принято оперативным штабом 1 февраля.

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Ранее кафе и рестораны могли работать максимум до 22 часов.

При этом решение оперштаба не касается ночных клубов и дискотек. Кроме того, для всех заведений общепита сохраняются требования регулярной дезинфекции, масочного режима для персонала, социального дистанцирования и так далее.